Руководство УФСИН РФ по Мордовии пообщалось с осужденными

В исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии осужденные пообщались с руководством.

Представители руководства посетили штрафной изолятор, карантинное отделение, жилые помещения отрядов, в том числе и отряд строгих условий содержания.

В клубе-столовой представители руководства пообщались с осужденными. Заключенные задавали вопросы, касающиеся замены части наказания, которое не было отбыто до конца, более мягким видом наказания, а также медицинского и пенсионного обеспечения.

Кроме того, состоялся прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su