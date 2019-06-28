В Ардатовском районе в ДТП пострадал 13-летний подросток

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний подросток.

Происшествие произошло вечером 27 июня на одном из участков дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границу с Чувашией. 13-летний водитель мопеда не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет.

Пострадавший получил телесные повреждения. Подросток был доставлен в Ардатовскую районную больницу.

Выяснилось, что мопед парень обнаружил в гараже своего дяди, к которому приехал на каникулы из Москвы. В замке зажигания торчали ключи. Подросток решил прокатиться. К счастью, парень не забыл про мотошлем, благодаря которому ему удалось избежать серьезных травм.

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Источник: гибдд.рф