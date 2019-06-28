В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушения в работе исправительной колонии

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов выявили нарушения законодательства в деятельности исправительной колонии.

В ходе проведения проверки в исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения законодательства о пожарной безопасности, об охране труда, нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, нарушения при осуществлении воспитательной и профилактической работы с осужденными.

Начальнику УФСИН РФ по Мордовии было внесено представлено об устранении указанных нарушений.

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Источник: prokrm.ru