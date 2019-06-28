Полицейские задержали нескольких жителей Мордовии, подозреваемых в краже спиртных напитков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких местных жителей, которые подозреваются в краже спиртных напитков.

В Саранске полицейские задержали 22-летнего безработного молодого человека, который подозревается в краже шести бутылок пива из магазина, расположенного по адресу – улица Гожувская.

Ещё один житель Саранска 1985 года рождения был задержан по подозрению в краже бутылки виски и бутылки коньяка. Кражи подозреваемый совершил, находясь в магазинах, расположенных по улицам Богдана Хмельницкого и Советской.

Также в Саранске полицейские задержали ещё одного похитителя спиртного, подозреваемого в краже бутылки виски из магазина, расположенного по адресу – улица Гагарина.

В Атюрьево был задержан местный житель 1964 года рождения, подозреваемый в краже бутылки водки из дома 42-летнего мужчины.

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Источник: 13.мвд.рф