В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

В июне 2011 года администрация Лямбирского муниципального района и ОАО «Птицефабрика «Атемарская» заключили договор аренды земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью 14309100 и 380667 кв. м. Районная администрация не имела права распоряжаться указанными объектами, поскольку на их территории расположены водные объекты.

Арбитражный суд Волго-Вятского округа удовлетворил требования прокуратуры о признании упомянутого договора аренды недействительным.

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Источник: prokrm.ru