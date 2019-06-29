Жителя Ромоданово осудили за хранение оружия и наркотиков

В Ромоданово суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении оружия и наркотиков.

В апреле нынешнего года в надворных постройках, принадлежащих осужденному, стражи порядка обнаружили обрез одноствольного охотничьего ружья, самодельную рукоять к нему, а также пакет с патронами.

Житель Ромоданово пояснил, что охотничье ружье и патроны были им найдены в прошлом году в лесопосадках. Мужчина спилил ножовкой часть ствола и часть деревянного приклада. Таким путем был изготовлен обрез.

Кроме того, в доме осужденного полицейские обнаружили маковую соломку массой 40 г.

Решением суда в отношении жителя Ромоданово была избрана мера наказания в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф