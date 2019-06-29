В Ковылкино в результате пожара пострадал человек

В Ковылкино произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

В ночь на 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пархоменко. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №3.

В результате данного пожара пострадал один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего не сообщается.

Причина возгорания жилого дома устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru