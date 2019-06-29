В Кадошкинском районе произошло ДТП со смертельным исходом

В Кадошкинском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков, в результате которого погиб человек.

Происшествие произошло 28 июня недалеко от села Латышовка. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем грузовика марки МАЗ, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в легковой автомобиль марки ВАЗ-2107, который двигался в попутном направлении. Затем легковушка столкнулась с другим грузовым автомобилем марки МАЗ.

В результате ДТП погиб пассажир одного из грузовиков. Ещё четыре человека были травмированы.

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Источник: гибдд.рф