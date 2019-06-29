В Мордовии изъяли из оборота поддельную денежную купюру

В Мордовии была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Сотрудниками банка было установлено, что денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей, поступившая из одного из учреждений Ковылкинского района, является поддельной.

При проверке указанной банкноты были выявлены следующие несоответствия: отсутствие фрагментов свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем теснения полимерной ленты между слоев бумаги, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, имитация микроперфорации. По предварительным данным, денежная купюра находилась в обороте продолжительное время.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф