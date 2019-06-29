Два жителя Мордовии подозреваются в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у двух человек.

В ходе досмотра 23-летнего жителя Ичалковского района стражи порядка обнаружили и конфисковали полимерный пакет с синтетическими наркотиками массой 0,49 грамма. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Также представители правоохранительных органов изъяли у 35-летнего безработного жителя Саранска наркотики массой 0,5 грамма. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины.

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Источник: 13.мвд.рф