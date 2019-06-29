Житель Чамзинского района обвиняется в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении жителя Чамзинского района, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с апреля 2013 года по май 2014 года обвиняемый, будучи руководителем двух коммерческих организаций, посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость путем обмана совершил хищения денежных средств из федерального бюджета на общую сумму более 400 тыс. рублей. Житель Чамзинского района вносил в налоговые декларации по НДС подконтрольных ему юридических лиц ложные сведения о завышенной сумме приобретения товара по фиктивным сделкам.

Похищенные деньги обвиняемый потратил на личные нужды.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Чамзинского района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.mchs.gov.ru