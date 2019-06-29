В Лямбирском районе загорелся жилой дом

В Лямбирском районе произошло возгорание жилого дома.
Утром 28 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Екатериновка. На улице Мира загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 80 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru