В Мордовии в ДТП погибла супружеская пара

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого погибла семейная пара.

Происшествие произошло утром 29 июня на 103-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», недалеко от села Русские Полянки. По предварительной информации, гражданин, управлявший легковым автомобилем марки BMW, уснул в определенный момент движения, по причине чего транспортное средство выехало на встречную полосу и врезалось в грузовик.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки и его супруга, ехавшая вместе с ним, скончались на месте инцидента. Кроме того, в салоне легкового автомобиля находился ребенок погибшей семейной пары, которому ещё нет и одного года. Малыш был госпитализирован. По предварительным данным, семья ехала из Мытищ в гости к родственникам.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Кадошкинском районе.

Источник: pg13.ru