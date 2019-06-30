В Саранске загорелась квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

Утром 29 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на бульваре Степана Эрьзи. Огонь вспыхнул в жилом доме №19. Очаг возгорания был зафиксирован в квартире №34. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru