В Мордовии два человека были ограблены мошенниками, представившимися работниками банков

В Мордовии мужчина и женщина лишись денежных средств, поверив неизвестным мошенникам, которые представились работниками банков.

Действовали преступники в первом и во втором случае одинаково. Злоумышленники звонили пострадавшим, представлялись сотрудниками банков и просили предоставить персональные данные под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств со счетов.

От действий мошенников пострадал 39-летний автослесарь, лишившийся 3 тыс. рублей, а также 47-летняя рабочая из Ардатовского района, которая осталась без 5,9 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф