В Дубенском районе грузовик насмерть задавил мужчину

В Мордовии грузовик насмерть задавил человека.

Указанное происшествие произошло несколько дней назад в одном из сёл Дубенского района. Местный житель ремонтировал свой грузовик марки ГАЗ. Открыв капот, гражданин пытался устранить неисправность. В определенный момент транспортное средство покатилось вперед. Мужчину прижало к забору, шансов выжить у него не было.

Трагедия произошла на глазах у сына погибшего. Парень пытался спасти отца, но его попытки сохранить жизнь родного человека оказались тщетными.

По информации «Известий Мордовии».

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