В Мордовии представители МЧС продолжают проводить профилактические мероприятия в детских лагерях

Инспекторским составом отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов было проведено очередное профилактическое мероприятие с детьми.

Представитель МЧС провел беседу о соблюдении требований пожарной безопасности в детском лагере «Орленок», расположенном в селе Сабаево Кочкуровского района. Сотрудник ответил на вопросы детей, касающиеся пожарной безопасности, и рассказал правила поведения в случае пожара в лесном массиве, а также при срабатывании автоматической пожарной сигнализации.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru