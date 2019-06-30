В Саранске провалился асфальт на пересечении улиц Мичурина и Филатова

В Саранске провалился асфальт на одном из местных перекрёстков.

Так называемое коммунальное происшествие произошло 29 июня на пересечении улиц Мичурина и Филатова. На месте провала асфальта в кратчайшие сроки была перекрыта дорога. По предварительной информации, под землей прорвало трубы. Официальные источники пока что никак не прокомментировали данный инцидент.

Несколькими днями ранее провал асфальта был зафиксирован на улице Фурманова. Два автомобиля угодили передними колёсами в яму.

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Источник: mordovmedia.ru