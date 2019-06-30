Сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятия в одном из сёл Инсарского района

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского муниципальных районов, и пожарно-спасательной части №15 города Инсар совместно с работниками социальной защиты населения, органами местного самоуправления и сотрудниками полиции провели выезд в село Сиалеевская Пятина Инсарского района.

Выезд был проведен с целью оказания помощи профилактической группе сельского поселения в проведении профилактической работы среди одиноких престарелых граждан, многодетных семей и неблагополучных граждан.

В ходе проведенной операции заместителем начальника ОНД и ПР Владимиром Жалновым и начальником ПСЧ-15 Павлом Игошиным с каждым жителем индивидуально проводилась профилактическая беседа на противопожарную тематику.

В общей сложности было посещено 54 домовладения, проинструктировано 11 одиноких пенсионеров, 2 многодетные семьи и 5 неблагополучных граждан. Кроме того, было распространено порядка 100 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru