В Рузаевке загорелся мусор

В Рузаевке произошло возгорание мусора.

В ночь на 1 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ухтомского. В одном из подъездов жилого дома №24 загорелся мусор.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнём.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru