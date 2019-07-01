Пенсионер из Мордовии был ограблен мошенниками, пообещавшими его вылечить

В Чамзинском районе 78-летний местный житель был ограблен мошенниками, которые обещали его вылечить.

В апреле минувшего года 78-летний житель одного из сёл указанного района увидел телепередачу, посвященную заболеванию, которым он страдает. Посмотрев данную передачу, мужчина узнал о ранее неизвестных ему таблетках, способных улучшить его самочувствие. Мужчина позвонил по указанному на экране телевизора телефонному номеру и заказал лекарство.

Спустя некоторое время с пенсионером связался представитель компании, которая продала лекарство, и поинтересовался его самочувствием. Узнав, что болезнь старика продолжает прогрессировать и никаких изменений после употребления таблеток не произошло, сотрудник фирмы предложил заказать другое средство. Пенсионер оформил новый заказ. Затем представитель компании вновь связался с сельчанином, дабы поинтересоваться его здоровьем. Узнав, что самочувствие пенсионера ухудшилось, сотрудник фирмы заявил о готовности вернуть деньги, потраченные на покупку лекарств, но сообщил, что для возврата денежных средств старику изначально нужно перечислить на счет фирмы ещё 37 тыс. рублей. Пенсионер перечислил необходимую сумму, после чего представитель компании перестал выходить на связь.

В общей сложности пострадавший лишился более 120 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что в Мордовии два человека были ограблены мошенниками, представившимися работниками банков.

Источник: 13.мвд.рф