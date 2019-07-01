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В Ковылкинском районе горели надворные постройки и заброшенный дом

В Ковылкинском районе горели надворные постройки и заброшенный дом

В Ковылкинском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома и надворных построек.

В ночь на 1 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Новые Дубровки. На улице Рабочей загорелись надворные постройки и заброшенный дом.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал. 

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru