В Ковылкинском районе горели надворные постройки и заброшенный дом

В Ковылкинском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенного дома и надворных построек.
В ночь на 1 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Новые Дубровки. На улице Рабочей загорелись надворные постройки и заброшенный дом.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru