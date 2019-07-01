Жительница Мордовии обвиняется в краже денег с банковской карты своей знакомой

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в краже денежных средств с банковской карты своей знакомой.

24 марта нынешнего года обвиняемая гостила у своей знакомой, проживающей в Старошайговском районе. Женщины распивали алкогольные напитки. Подсудимая осталась ночевать у знакомой. Ночью обвиняемая обнаружила банковскую карту владелицы жилья и с помощью мобильного телефона перевала со счета знакомой на карту своего сожителя 20 тыс. рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину.

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Источник: krasnoslobodsky.mor.sudrf.ru