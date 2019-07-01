В Торбеево горел автомобиль

В Торбеево пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Происшествие произошло вечером 30 июня. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить транспортное средство на площади 1 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru