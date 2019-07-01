Жителя Краснослободского района осудили за кражу мобильного телефона

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который украл мобильный телефон у своего знакомого.

10 января нынешнего года осужденный гостил у своего знакомого. Мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений преступник несколько раз ударил знакомого, вследствие чего последний упал на пол. После этого злоумышленник похитил у пострадавшего мобильный телефон стоимостью 5,7 тыс. рублей.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

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Источник: krasnoslobodsky.mor.sudrf.ru