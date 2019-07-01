В Мордовии 8-летняя школьница отравилась витаминами

В Мордовии 8-летняя девочка отравилась витаминами.

Инцидент произошел в Большеигнатовском районе. 8-летняя школьница принимала витамины. Жизни девочки ничего не угрожало бы, если бы она не съела более 10 драже за один раз. Изначально школьница ничего не сказала своей маме, но была вынуждена во всём признаться, когда её самочувствие ухудшилось.

Девочка была доставлена в одну из больниц Саранска. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Девочка находится под наблюдением медиков.

По информации «Известий Мордовии».

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