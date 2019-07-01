Житель Саранска пострадал, сжигая мусор

В Саранске местный житель пострадал, сжигая мусор.

Происшествие произошло 30 июня. Житель Саранска приехал на дачу. Горожанин принялся сжигать мусор. Гражданин сложил отходы в металлический бак и плеснул туда немного керосина, чтобы огонь лучше горел. Содержимое моментально вспыхнуло. Огонь опалил лицо и шею жителя Саранска.

Пострадавший был доставлен в одну из больниц Саранска. Медики диагностировали у мужчины ожоги второй и третьей степени.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Ковылкинском районе произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru