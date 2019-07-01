В Мордовии утонула женщина

В одном из сёл Мордовии утонула пьяная женщина.

Трагическое происшествие произошло утром 29 июня в селе Курмачкасы Ромодановского района. По предварительной информации, гражданка, которая пребывала в состоянии алкогольного опьянения, находясь на мосту, поскользнулась и упала в воду. Выбраться из воды женщина не смогла. Труп гражданки был обнаружен местными жителями. На мосту остались тапочки утонувшей женщины.

В настоящее время сотрудники следственных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что недавно в Мордовии 8-летняя школьница отравилась витаминами.