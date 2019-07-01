В Темниковском районе горели надворные постройки

В Темниковском районе пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.

Утром 30 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Нагорное Канаково. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят надворные постройки. Площадь распространения пламени составляла 24 квадратных метра.

По предварительных данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru