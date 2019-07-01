В Мордовии инвалидов по слуху научат общаться с помощью жестов

В Мордовии стартует реализация проекта по изучению языка жестов для граждан, которые имеют инвалидность по причине проблем со слухом.

Указанный проект рассчитан на год. Целевой группой являются глухие и слабослышащие дети, их родители, учителя и воспитатели.

Целью проекта является продвижение использования жестового языка в воспитании и образовании детей-инвалидов по слуху, начиная с первых месяцев жизни и до окончания спецшколы.

Для педагогов будут организованы курсы основ жестового языка, а для школьников создадут кружки по развитию словарного запаса.

Семьи, в которых растут слабослыщащие или лишенные слуха дошколята, получат консультации от врача-сурдолога и психолога.

По информации «Известий Мордовии».

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