C иностранными студентами МГУ им Н.П. Огарева была проведена профилактическая беседа

Начальник отдела УУП и ПДН ОП №3 УМВД РФ по городскому округу Саранск, подполковник полиции Сергей Святкин провел встречу с иностранными студентами, обучающимися в МГУ им. Н. П. Огарева.

Страж порядка рассказал студентам о наиболее распространенных схемах мошенничества, напомнил о способах, к которым прибегают злоумышленники, чтобы осуществить свой преступный умысел.

Также сотрудник правоохранительных органов разъяснил студентам, как уберечь себя от иных преступных посягательств и призвал присутствующих к бдительности.

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Источник: 13.мвд.рф