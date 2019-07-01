В Саранске столкнулись внедорожник и полицейская машина

В Саранске произошло ДТП с участием полицейской машины и внедорожника.
Указанное происшествие произошло утром 1 июля возле перекрестка улицы Победы и Лямбирского шоссе. По предварительной информации, водитель внедорожника марки «Тойота» не предоставил преимущество в движении полицейской машине, в результате чего транспортные средства столкнулись.
Полицейская машина получила серьезные повреждения.
Какие-либо сведения о пострадавших в данном ДТП не поступали.
По информации, опубликованной очевидцами автомобильной аварии в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Фото разместила Татьяна Потапова-Якина.
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Источник: vk.com/saransk_photo