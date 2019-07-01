В Чамзинском районе в ДТП пострадали женщина и ребенок

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

Происшествие произошло ранним утром 30 июня на 58-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля марки «Форд» выехал на полосу встречного движения, где поочередно столкнулся с автомобилями марок «Хендай» и ВАЗ.

В результате ДТП пострадали 43-летняя пассажирка «Хендай» и 13-летний парень, находившийся в салоне ВАЗа. Пострадавшие доставлялись в больницу.

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Источник: гибдд.рф