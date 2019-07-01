В Мордовии водитель легковушки сбил двух школьниц

В Мордовии водитель легкового автомобиля сбил двух школьниц.

Происшествие произошло днём 28 июня на 75-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. 27-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ, совершил наезд на двух 13-летних школьниц, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавшие получили телесные повреждения. Школьницы были госпитализированы.

Известно, что водитель легкового автомобиля в момент ДТП был трезв.

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Источник: гибдд.рф