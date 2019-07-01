В Ельниковском районе ДТП унесло жизнь 57-летнего мужчины

В Ельниковском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

Происшествие произошло вечером 28 июня на 21-м километре дороги, соединяющей Ельники, Новоямскую Слободу и Н. Русские Пошаты. 57-летний гражданин, который находился за рулем внедорожника марки «Тойота», не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель внедорожника был доставлен в Краснослободскую МБ. В медицинском учреждении мужчина скончался.

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Источник: гибдд.рф