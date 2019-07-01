В Ковылкинском районе в результате ДТП погиб 25-летний парень

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 25-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло в ночь на 29 июня на 1-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и санаторий «Мокша». 25-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21093, допустил съезд транспортного средства в кювет.

Спустя несколько часов после ДТП водитель легковушки скончался. В момент смерти парень находился у себя дома. Известно, что молодой человек был лишен водительского удостоверения.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Источник: гибдд.рф