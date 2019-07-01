На одной из улиц Саранска могут снести гаражи

В Саранске могут снести гаражи на улице Войнова.

30 июня на указанной улице произошел самый настоящий потоп, спровоцированный ливнем. Подтопление оказалось очень сильным, по причине чего возникла необходимость принимать меры.

По указанному адресу будет проверено состояние дренажной трубы. Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что проверить, в каком состоянии находятся трубы под гаражами, нет никакой возможности. Градоначальник распорядился проверить законность установки данных гаражей и демонтировать их в том случае, если они были размещены на противозаконных основаниях.

Также Пётр Тултаев поручил обследовать набережную Блохинского ручья.

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Источник: mordovmedia.ru