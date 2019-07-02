В Саранске мужчина принес в банк поддельную денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.
Фальшивая банкнота была обнаружена кассиром банка при проверке денежных средств, поступивших от одного из клиентов.
В ходе проверки поддельной денежной купюры были обнаружены следующие несоответствия: отсутствие фрагментов свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем теснения полимерной ленты между слоев бумаги, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола.
В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
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Источник: 13.мвд.рф