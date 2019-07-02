В Мордовии полицейские задержали подозреваемых в краже автомобильных запчастей

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, подозреваемых в краже автомобильных запчастей.

Два безработных жителя села Дубенки 21- и 22-летнего возраста заметили на одной из улиц оставленный без присмотра автомобиль марки ВАЗ-2110. Парни решили украсть запчасти. Пока один из подозреваемых снимал с машины фары, задние фонари и передние крылья, его товарищ следил за тем, чтобы противоправные действия не были замечены сельчанами. Сумма причиненного владельцу транспортного средства ущерба составила 3,6 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки подозреваемые были задержаны. В отношении парней было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф