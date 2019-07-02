В Кочкуровском районе рецидивист угнал автомобиль

В Кочкуровском районе сотрудники правоохранительных органов задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, который подозревается в угоне автомобиля.

Недавно в полицию обратился 22-летний молодой человек, проживающий в селе Кочкурово. Парень сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля марки ВАЗ-2106. В момент похищения транспортное средство было припарковано возле дома заявителя.

По подозрению в совершении указанного преступления стражи порядка задержали 27-летнего жителя села Семилей, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Было установлено, что предполагаемый преступник доехал на угнанной машине до своего дома, а утром следующего дня бросил транспортное средство в поле. Кроме того, выяснилось, что 22-летний парень не закрыл автомобиль и оставил в замке зажигания ключи.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф