57-летний житель Ельниковского района подозревается в краже велосипеда

В Ельниковском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего местного жителя, который подозревается в краже велосипеда.

Мужчина, проживающий в деревне Алексеевка, направился в Ельники на велосипеде своей супруги. В райцентре гражданин оставил двухколесное транспортное средство без присмотра возле одного из домов, а сам отправился в магазин. Проходивший мимо 57-летний мужчина похитил велосипед. Украденное транспортное средство подозреваемый продал своему знакомому за 1 тыс. рублей.

Полицейские вернули велосипед законной владелице. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф