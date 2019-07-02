Сотрудники ГИБДД организовали праздник для жителей Саранска

30 июня в Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели праздничное мероприятие в парке культуры и отдыха имени Пушкина.

На фонтанной площади парка работала выставка автотехники и экспонатов ГИБДД. В рамках тематической выставки был организован показ современных приборов, используемых в дорожно-патрульной службе, а также раритетных устройств, которые находились в работе десятки лет назад.

Также все желающие могли стать участниками занятия «Алкоголь и автомобиль». С помощью специальных очков, которые используются как инструмент, имитирующий влияние алкоголя на поведение человека, горожане могли понять риск вождения в нетрезвом виде.

Кроме того, в парке работал инновационный центр по безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности», где с помощью специального оборудования и учебных материалов дети могли моделировать дорожные ситуации и повторить модели правильного поведения.

Также были проведены веселые конкурсы, викторины и эстафета.

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Источник: 13.мвд.рф