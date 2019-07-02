В Мордовии сотрудники МЧС провели занятие в исламском культурном центре

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии провели занятие с детьми в исламском культурном центре.

Сотрудники МЧС рассказали детям о правилах оказания первой помощи при получении ожогов и травм, а также продемонстрировали инструменты, которые они используют при спасательных работах.

Дети с интересом рассматривали необычный инвентарь и остались довольны проведенным с ними занятием.

Стоит отметить, что у детей нет защитной реакции на пожарную опасность, свойственной взрослым.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru