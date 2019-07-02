В одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попутка доставки запрещенных предметов.

В ходе досмотра посылки, присланной осужденному к 12 годам лишения свободы, сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали 4 мобильных телефона, которые были спрятаны в книге религиозного содержания.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su