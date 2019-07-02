В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается женщина, которая подозревается в краже мобильного телефона.

29 июня в одном из ночных клубов города неизвестная гражданка похитила мобильный телефон. Приблизительный возраст предполагаемой преступницы составляет около 30 лет.

Известно, что разыскиваемая гражданка была одета в футболку белого цвета, джинсы того же цвета и светлые сандалии.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении преступницы, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 28-77-60, 27-77-88 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф