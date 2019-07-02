В Мордовии обсудили противодействие правонарушениям при реализации национальных проектов

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел первое заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов.

В мероприятии приняли участие представители региональных министерств, УФСБ РФ по Мордовии, МВД по Мордовии, СУ СК РФ по Мордовии, УФНС РФ по Мордовии, Мордовского УФАС РФ, УФК по Мордовии, иных заинтересованных ведомств, а также сотрудники региональной прокуратуры.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о реализации национальных проектов на территории республики.

По итогам работы был выработан комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений в рассматриваемой сфере.

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Источник: prokrm.ru