В Ардатовском районе была погашена задолженность по заработной плате на предприятии – банкроте

В Ардатовском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате на предприятии – банкроте.

Арбитражный суд Мордовии в апреле нынешнего года признал Чукальское потребительское общество банкротом. В отношении предприятия было открыто конкурсное производство.

В реестр требований кредиторов предприятия была включена задолженность по зарплате перед 51 работником в размере более 440 тыс. рублей.

В июне конкурсным управляющим Чукальского потребительского общества задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

Также читайте о том, что в одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Источник: prokrm.ru