В Саранске обсудили состояние канализационных сетей

В администрации Саранска обсудили состояние городских канализационных сетей.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания, которое прошло 1 июля, заявил, что в настоящее время в активном режиме проводится ревизия подземных сетей.

Градоначальник сообщил, что на сегодняшний день с помощью телеинспекции обследовано 1550 метров канализационного коллектора, проходящего по улицам Фурманова и Мичурина, который был построен в 1965 году.

Кроме того, Пётр Тултаев призвал использовать научный потенциал высших учебных заведений Мордовии при решении проблем с канализационными сетями, а также заявил о необходимости участвовать в федеральных проектах.

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Источник: adm-saransk.ru