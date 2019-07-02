В Саранске пойдет под суд женщина, ударившая ножом знакомого

В Саранске пойдет под суд 35-летняя местная жительница, которая ударила ножом своего знакомого.

25 января нынешнего года 35-летняя работница автомойки, находясь на рабочем месте, поссорилась со своим знакомым. В процессе выяснения отношений женщина ударила оппонента ножом в спину, повредив левую почку. После этого обвиняемая вызвала медиков и оказала пострадавшему первую необходимую помощь.

Материалы уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Саранска в настоящее время находятся на рассмотрении суда. Известно, что в момент совершения преступления гражданка была пьяна.

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Источник: 13.мвд.рф