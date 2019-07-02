Жителя Ардатовского района осудили за нападение на полицейского

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который напал на сотрудника правоохранительных органов.

В ночь на 9 марта нынешнего года 35-летний осужденный ударил головой в лицо участкового уполномоченного ММО МВД РФ «Ардатовский», который пытался доставить его в целях установления личности по месту жительства. В результате удара сотрудник правоохранительных органов получил перелом костей носа.

Решением Ардатовского районного суда в отношении 35-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: prokrm.ru